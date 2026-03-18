Среда, 18 март 2026
Трамп ќе ја посети Кина: Пекинг продолжува да комуницира со САД

18.03.2026

Пекинг денес повтори дека Кина ќе продолжи да одржува комуникација со американската страна во врска со посетата на претседателот Доналд Трамп на Кина, пренесува Синхуа, повикувајќи се на изјавата на портпаролот на кинеското Министерство за надворешни работи.

„Кина и САД продолжуваат да одржуваат комуникација за посетата на претседателот Трамп на Кина“, изјави портпаролот на Министерството за надворешни работи Лин Џиан на редовниот брифинг со новинарите.

Посетата на Трамп, која е на повидок со месеци, е долгоочекуван настан со оглед на стратешкото и трговско соперништво меѓу двете сили во услови на меѓународни тензии. Војната на Блискиот Исток предизвика дополнително нарушување на распоредот.

Доналд Трамп вчера изјави дека оваа посета со висок ризик ќе се одржи за „пет или шест недели“, додека американската влада првично предвиде дека ќе се одржи од 31 март до 2 април.

Во неделата, тој го поврза датумот на неговата посета со помошта на Кина во отворањето на Ормускиот Теснец. Во понеделникoт, тој ја потврди можноста за одложување, но ја наведе потребата да остане во САД поради тековната војна.

Кина никогаш официјално не потврди никаков датум.

﻿