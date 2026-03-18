Кварацхелија против Челзи одигра животен натпревар

– Напаѓачот на ПСЖ, Квича Кварацхелија, одговори на постигнувањето на три гола против Челзи во двомечот од осминафиналето на Лигата на шампионите во сезоната 2025/26.

Дваесет и петгодишниот Грузиец постигна два гола во првиот натпревар против лондонскиот тим (5:2) на 11 март и додаде еден гол во реваншот (3:0) на 17 март.

– Да се постигнат три гола против Челзи е фантастично. Мора да продолжиме во овој дух и да работиме напорно. Секој натпревар е важен за нас. Се обидувам да играм исто на секој натпревар, го цитираше новинарот Фабрицио Романо фудбалерот на социјалните мрежи.

Кварацхелија беше прогласен за играч на синоќашниот натпревар во реваншот од осминафиналето на Лигата на шампионите против Челзи.

ПСЖ се пласираше во четвртфиналето на турнирот, каде што ќе игра против победникот од натпреварот Галатасарај – Ливерпул (1:0 прв натпревар).