 Skip to main content
18.03.2026
Република Најнови вести
Неделник

„Жиголо“ -вечерва на сцената на Битолски театар: Провокативна и динамична претстава која ги отвора прашањата за односите, желбите и границите кои сме подготвени да ги преминеме

Култура

Претставата ЖИГОЛО вечерва на сцената на Битолски театар. Автор: Игор Кузмановски, Режија и костимографија: Благој Мицевски.

Дали љубовта има цена?

Или сè е само игра на интерес, страст и маски?

„ЖИГОЛО“ е провокативна и динамична претстава која ги отвора прашањата за односите, желбите и границите кои сме подготвени да ги преминеме.

Со одлична актерска екипа: Марјан Георгиевски, Марија Стефановска, Маја Андоновска Илијевски, Никола Пројчевски, Соња Михајлова.

18 март 2026, 20:00 часот, НТБ – Нова сцена

