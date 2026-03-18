„Жиголо“ -вечерва на сцената на Битолски театар: Провокативна и динамична претстава која ги отвора прашањата за односите, желбите и границите кои сме подготвени да ги преминеме

Претставата ЖИГОЛО вечерва на сцената на Битолски театар. Автор: Игор Кузмановски, Режија и костимографија: Благој Мицевски.

Дали љубовта има цена?

Или сè е само игра на интерес, страст и маски?

„ЖИГОЛО“ е провокативна и динамична претстава која ги отвора прашањата за односите, желбите и границите кои сме подготвени да ги преминеме.

Со одлична актерска екипа: Марјан Георгиевски, Марија Стефановска, Маја Андоновска Илијевски, Никола Пројчевски, Соња Михајлова.

18 март 2026, 20:00 часот, НТБ – Нова сцена