Петок, 10 април 2026
Трамп ги полни бродовите со нова муниција ако пропаднат преговорите со Иран

Американскиот претседател Доналд Трамп изјави дека војската на САД се подготвува за нови напади врз Иран доколку преговорите што започнуваат во Пакистан не доведат до конечен договор.

Во интервју за „Њујорк пост“, Трамп нагласи дека воените подготовки се во тек и дека американските бродови се опремуваат со најмодерно вооружување.

– Сè започнуваме од почеток. Ги полниме бродовите со најдобрата муниција и со најмоќното оружје некогаш направено. Ако нема договор, ќе ги употребиме многу ефикасно – се закани американскиот претседател.

Претходно, Трамп на својата мрежа „Трут Соушл“ (Truth Social) најави „најмоќен рестарт на светот“. Неговиот потпретседател Џеј-Ди Венс веќе отпатува за Исламабад, каде што утре треба да го предводи американскиот тим на клучните преговори со иранската страна.

Вашингтон и Техеран во вторникот објавија двонеделен прекин на огнот по четириесетдневната војна, во која Трамп претходно се закануваше со целосно уништување на иранската цивилизација. Секое обновување на непријателствата директно би ја загрозило безбедноста на меѓународната пловидба низ Ормуската Теснина. 

Поврзани вести

Свет  | 10.04.2026
Шпанија го повика Иран на конструктивни преговори со САД во Пакистан
Свет  | 10.04.2026
Трамп критикуваше личности од американската радикална десница кои се спротивставија на војната во Иран
Свет  | 10.04.2026
Претседателот на Либан: Единственото решение е прекин на огнот што води кон разговори со Израел