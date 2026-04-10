Египет ќе го купува целиот гас од „Афродита“ во Кипар

Египет се согласи да го откупи целокупното производство од гасното наоѓалиште „Афродита“ во ексклузивната економска зона на Кипар во Средоземното Море, објави „Сајпрс мејл“.

Според „Блумберг“, израелската компанија „Њумед енерџи“, која има удел во проектот, ја објавила информацијата преку соопштение на берзата во Тел Авив. Компанијата наведе дека конзорциумот „Афродита“, во кој учествуваат и „Шеврон“ и „Шел“, се договорил за рамка за изградба на гасоводен систем крај египетскиот брег.

Иако се очекува производството да започне во 2031 година, Египет ќе има корист и од евентуални дополнителни испораки, имајќи предвид дека земјата стана нето-увозник на гас поради зголемената побарувачка и падот на домашното производство. Земјата значително го зголеми увозот на течен природен гас и останува зависна од испораките преку гасоводи од Израел.

Според плановите, Каиро и конзорциумот ќе основаат компанија „Афродита мидстрим“ во Египет за реализација на гасоводниот систем. „Њумед“ поседува 30 проценти од лиценцата, додека „Шеврон“ и „Шел“ имаат по 35 проценти.

Наоѓалиштето „Афродита“ беше откриено во 2011 година и се проценува дека содржи околу 3,5 трилиони кубни стапки извлеклив гас. На крајот на март годинава, владите на Египет и Кипар потпишаа рамковен договор за негов развој.