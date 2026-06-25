Стравувања по двата стравични земјотреси во Венецуела – има илјадници жртви

Се стравува дека илјадници луѓе во Венецуела загинале во двата силни земјотреси што го погодија главниот град Каракас и околните области, заробувајќи луѓе под урнатините на зградите и предизвикувајќи силни потреси.

Земјотресот со магнитуда од 7,2 степени на пладне погоди област на околу 100 милји западно од Каракас, а помалку од една минута подоцна следел потрес со магнитуда од 7,5 степени, според Геолошкиот завод на САД.

Службите за итни случаи ги пребаруваат урнатините на зградите во Каракас додека се стемнува, а очајните семејства апелираа за помош за да ги извлечат најблиските за кои се стравува дека се заробени. Преживеаните, во зашеметена состојба, беа однесени, некои од нив на носилки.

Кога ја напуштивме зградата, сцената беше како во хорор филм. Моравме да се искачиме преку урнатините. Надзорникот на зградата со бебето, сите соседи како се спуштаат… Но, видов само едно семејство како излегува од таа зграда“, вели Марија Алехандра, жителка од една зграда, која не го даде своето презиме.

Вршителката на должноста претседателка Делси Родригез изјави дека е потврдено за најмалку 164 загинати лица, а речиси 1.000 се повредени, и дека владата соработува со компании кои ќе ги користат своите градежни возила за да ги забрзаат напорите за помош на оние кои се уште се заробени.

Најпогодено е подрачјето на државата Ла Гваира, во близина на Каракас, каде што се наоѓа аеродромот во главниот град. Снимките од сведоци покажуваат сцени на паника додека таваните на аеродромот и цели згради по должината на брегот се уриваат.

Десетици згради се урнаа, а ние во моментов спроведуваме многу интензивна спасувачка акција за да спасиме што е можно повеќе животи колку што Бог ни дозволува да спасиме“, изјави Родригез на државната телевизија.

Куќи се урнале и во близина на епицентарот на земјотресот во Морон, мал крајбрежен град во сојузната држава Карабобо, каде што нема вода ни електрична енергија. Три деца се меѓу најмалку осумте загинати лица во областа.

Во овој град, работниците го рестартираа петрохемискиот комплекс Морон, втор по големина во Венецуела, изјави локалниот шеф на противпожарната служба. Остатокот од нафтената инфраструктура не изгледа дека е засегнат, откако е проценета штетата.

Се чувствувавме како сите тие куќи да се уриваат врз нас“, вели 29-годишната Геилин Моралес, која самошто го напуштила својот дом со сопругот и шестгодишната ќерка кога земјотресот го уништил.

Геолошкиот завод на САД, користејќи предвидливо моделирање за да го процени бројот на жртви, објави дека најверојатно ќе има илјадници, додека постои значителна веројатност дека ќе надмине 10.000.

Веб-страницата што ги следи исчезнатите, поставена од опозициски лидери, од кои многумина се наоѓаат надвор од Венецуела, наведе повеќе од 24.000 исчезнати во 10:40 часот по локално време.

Многу луѓе биле дома кога се случиле потресите, на национален празник.

Беше многу гласен тресок. Работи паѓаа по целата куќа. Никогаш не сум доживеала нешто слично“, вели 56-годишната Коро Мартинез, која живее во источен Каракас.

Родригез вели дека спасувачките екипи од други земји наскоро ќе пристигнат, заблагодарувајќи им се на лидерите, вклучувајќи го и американскиот претседател Доналд Трамп и рускиот претседател Владимир Путин. Таа повика на единство во Венецуела, каде што антивладините протести поради годишната инфлација од над 500 отсто станаа почести по насилната операција за апсење на претседателот Николас Мадуро во јануари, наредена од Трамп.

Државниот секретар на САД, Марко Рубио, изјави дека се распоредени спасувачки екипи и дека Пентагон ќе испрати средства на оштетениот аеродром.

Други градови во близина на Каракас погодени од земјотресот, вклучувајќи ги Ел Хункито и Ла Гваира, утринава останале без електрична енергија, што дополнително ја комплицира ситуацијата. Мисијата на ОН за човекови права во Венецуела ја повика владата да ги укине ограничувањата на социјалните медиуми, велејќи дека тоа е „прашање на живот и смрт“.

Шефот на ОН за помош, Том Флечер, изјави дека брзото распоредување на меѓународни спасувачки екипи се координира, додавајќи дека ќе биде потребен „масовен колективен напор“ во земја каде што дури и пред земјотресот,осум милиони луѓе имаа потреба од хуманитарна помош.