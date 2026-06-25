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Неделник

Кукуреља за неговиот трансфер во Реал: Мурињо ми се јави лично, тоа е голема чест

Фудбал

25.06.2026

Шпанскиот одбранбен фудбалер Марк Кукуреља ги откри деталите за неговиот трансфер од Челзи во Реал Мадрид. Тој призна дека повикот од Жозе Мурињо бил одлучувачки фактор во изборот на мадридскиот клуб.

Кога тренер како Мурињо ќе ве повика, тоа е огромна чест. Ми пиша, а потоа се јави. За него е многу важно да се јави и да разговара за своите планови. Се радувам на соработката со него, го цитира „Марка“ Кукуреља.

Покрај Кукуреља, „кралскиот клуб“ ги ангажира и Ибрахима Конате, Бернардо Силва и Дензел Дамфрис.

Кукуреља истакна дека приклучувањето кон Реал Мадрид е сериозен предизвик за него.

Тоа е голем предизвик. Сите играчи во Реал Мадрид се добри. Не е лесно да се вклопите во тимот. Мора да дадете 100 проценти на секој натпревар. Секој тим сака да ве победи“, изјави Кукуреља.

Дваесет и седумгодишниот Шпанец потпиша договор со Реал Мадрид до 30 јуни 2032 година.

Кукуреља дојде во Челзи во летото 2022 година.

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