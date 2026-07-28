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Kукуреља се прости од Челзи: Еднаш син секогаш син

Фудбал

28.07.2026

 Одбранбениот фудбалер Марк Кукуреља им се обрати на навивачите на Челзи на социјалните мрежи по неговото преселување во Реал Мадрид.

Дваесет и осумгодишниот Шпанец претходно потпиша договор со „Лос Бланкос“ до летото 2032 година.

– По четири години заедно, дојде време да се збогувам. Благодарен сум на клубот и на очекувањата што ми дозволија да станам подобра личност. Сега можам со сигурност да кажам дека Лондон секогаш ќе биде мој дом, а вие засекогаш ќе бидете дел од мојата приказна. Го напуштам клубот како човек. Постигнав многу, за што сум благодарен, напиша Кукуреља.

Фудбалерот, исто така, им се заблагодари на тренерскиот штаб на Челзи за нивните совети, на своите соиграчи за патувањето што го споделија и на клупскиот персонал за топлото добредојде што го создадоа.

– Навистина сакам да го видам Челзи на врвот – таму заслужувате да бидете. Еднаш сини, секогаш сини, нагласи дефанзивецот.

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