Шефот на унгарската дипломатија, Петер Сијарто, изјави дека европските политичари во моментов се „најжестоките противници на мирот во Украина“, обвинувајќи ги дека се обидуваат да избегнат одговорност за своите претходни одлуки, со што ја продолжуваат војната.

Сијарто истакна дека европските лидери немаат интерес да постигнат мир, туку дека „секој ден додаваат масло на огнот“ и ја влошуваат ситуацијата, објави МТИ.

Тој нагласи дека Европа дала погрешни одговори на војната од самиот почеток, со што дополнително ја загрозува економската, социјалната и безбедносната стабилност.

Според Сијарто, ако војната заврши со договор сличен или дури и помалку поволен од оној што Украина успеа да го постигне пред три години, пред да се повлече од него по наговорање од тогашниот британски премиер, Борис Џонсон, многумина може да се запрашаат зошто не е постигнат договор порано.

Европските лидери можат да избегнат политичка одговорност сè додека трае војната… но кога ќе заврши војната, ќе мора да се соочат со таа одговорност“, рече Сијарто, додавајќи дека украинскиот претседател ќе се соочи и со прашањето зошто не го потпишал Истанбулскиот договор во април 2022 година, што сигурно би било подобро од ситуацијата што ја има Украина денес, три и пол години подоцна.

Сијарто зборуваше и за притисоците врз унгарската Влада во врска со ставот кон членството на Украина во Европската Унија.

Според него, постои силен притисок Унгарија да ја промени својата позиција, а опозицијата во земјата се обидува да делегира „кукла“ за премиер со цел да се олесни влезот на Украина во ЕУ.

Тој истакна дека, спротивно на најновите медиумски шпекулации, не е Русија таа што се меша во унгарските избори, туку тоа се Брисел, Европската комисија и Европската народна партија (ЕПП).

Унгарскиот министер за надворешни работи нагласи дека целта на опозицијата е да ја преземе власта и да го олесни брзото членство на Украина во ЕУ.