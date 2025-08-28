Skip to main content
28.08.2025
Најнови вести
Четврток, 28 август 2025
Македонски
Македонски
English
Shqip
Неделник
Архива
11.2012-12.2018
10.2018-11.2023
11.2023-11.2024
Најнови вести
Вести
Македонија
Економија
Култура
Хроника
Скопје
Балкан
Свет
Интервјуа
Колумни
Спорт
Фудбал
Ракомет
Кошарка
Останати спортови
Спорт шоу
Сцена
Филм
Музика
Естрада
Живот
Астро
Калеидоскоп
Здравје
Кујнски тефтер
Мода и убавина
Семејство
Кариера
Психологија
Патувања
Технологија
Сервиси
5 минути со Чавез
Барај
68TjYpyjM3g
Изјава на премиерот Христијан Мицкоски од РЕК „Битола“
Македонија
28.08.2025
Поврзани вести
Македонија
|
28.08.2025
Премиерот Мицкоски во посета на РЕК „Битола“
Македонија
|
24.08.2025
Мицкоски: ДУИ ако не е на власт зборува за етничка поларизација, тезата им е погрешна, кога беа на власт имаше само многу криминал
Македонија
|
23.08.2025
Мицкоски: Благодарност до ЕБР за нивната пожртвуваност и посветеност кон граѓаните и татковината
Најнови вести
Македонија
|
Силјановски до Јанчев: Каков е тој Тиквешки гроздобер без ниту една тиквешка песна, без ниту еден македонски фолк изведувач
28.08.2025
Фудбал
|
Денеска се влечат групите за Лигата на шампионите
28.08.2025
Свет
|
Остатоци од руска ракета пресретната од украинското ПВО паднале врз зграда во Киев, неколкумина загинати
28.08.2025
Свет
|
Сијарто: Европските политичари се најжестоките противници на мирот во Украина
28.08.2025
Македонија
|
Изјава на премиерот Христијан Мицкоски од РЕК „Битола“
28.08.2025
Фудбал
|
Манчестер јунајтед елиминиран од четвртолигашот Гримсби
28.08.2025
Скопје
|
Aвтобусите во Скопје возат по неделен возен ред
28.08.2025
Свет
|
Претседателот на Аргентина нападнат со камења на предизборен митинг
28.08.2025
Хроника
|
Тројца осомничени за убиството пред казино во Кавадарци
28.08.2025
Балкан
|
Денеска не одете во Грција: Почна 24-часовен штрајк на синдикатот на вработените во јавниот сектор
28.08.2025
Култура
|
Драмски театар Скопје вечерва гостува на фестивалот РУТА на Бриони
28.08.2025
Калеидоскоп
|
Зошто ја славиме Пресвета Богородица
28.08.2025
Култура
|
Промоција на книгата „Тело без душа – разговор во бесконечноста“ на авторката Елена Цветковска
28.08.2025
Сервиси
|
Сончево со мала облачност, в сабота навечер и в недела претпладне нестабилно со локален пороен дожд и грмежи
28.08.2025
Македонија
|
Премиерот Мицкоски во посета на РЕК „Битола“
28.08.2025
Калеидоскоп
|
Успение на Пресвета Богородица (Голема Богородица)
28.08.2025
Македонија
|
Koj ќе го освои Рим владее со светот, кој ќе го освои Чаир владее со Албанците
28.08.2025
Фудбал
|
Форца победнички стартуваше во квалификациите во Лигата на шампиони во футсал
27.08.2025
Кошарка
|
Србија моќна на стартот на ЕП
27.08.2025
Македонија
|
Венко, од јахта ли ги бираше кандидатите за градоначалници?
27.08.2025