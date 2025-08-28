 Skip to main content
28.08.2025
Република Најнови вести
Четврток, 28 август 2025
Неделник
68TjYpyjM3g

Поврзани вести

Македонија  | 28.08.2025
Премиерот Мицкоски во посета на РЕК „Битола“
Македонија  | 24.08.2025
Мицкоски: ДУИ ако не е на власт зборува за етничка поларизација, тезата им е погрешна, кога беа на власт имаше само многу криминал
Македонија  | 23.08.2025
Мицкоски: Благодарност до ЕБР за нивната пожртвуваност и посветеност кон граѓаните и татковината
﻿