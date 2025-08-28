 Skip to main content
28.08.2025
Република Најнови вести
Четврток, 28 август 2025
Неделник
Англиски Лига Куп

Манчестер јунајтед елиминиран од четвртолигашот Гримсби

Фудбал

28.08.2025

ФК Гримсби/Фејсбук

Четвртолигашот Гримсби Таун го направи најголемиот подвиг во клупската историјата, откако по изведување пенали 12-11 (2-2, 2-0) го елиминираше Манчестер јунајтед во второто коло од англискиот Лига Куп.

Нискобуџетниот клуб од источниот брег на Англија ја најави сензацијата веќе во првото полувреме во кое обезбеди предност од 2-0. Домашниот тим поведе во 22 минута со голот на Чарлс Вернам, а само осум минути подоцна Тајрел Ворен постигна гол за 2-0.

Рубен Аморим направи тројна замена на полувремето, а Јунајтед ја преполови негативата во 75 минута преку Брајан Мбеумо, пред Хари Магваер да израмни во 88 минута и да го однесе натпреварот во пенал серијата.

Домаќините први промашија, откако Онана го одбрани ударот на Кларк Оудор во третата серија. Во тие моменти „црвените ѓаволи“ имаа сè во свои раце, но Матеус Куња не реализираше во петтата серија. Победникот беше одлучен дури по 26 пенали, кога Дараг Бернс постигна гол во 13 серија, а Мбеумо ја погоди стативата за голема радост на домашните навивачи на „Бландел Парк“. 

Поврзани вести

Фудбал  | 04.08.2025
Манчестер јунајтед ја освои Летната серија во Премиер лигата
Фудбал  | 18.07.2025
Koj следниот противник на Вардар: Имаат ист газда со Манчестер Јунајтед
Фудбал  | 05.07.2025
Распад систем во Јунајтед, заминува половина тим
﻿