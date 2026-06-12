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Петок, 12 јуни 2026
Неделник

Конго доби виза да влезат во САД

Фудбал

12.06.2026

 Американските власти им дозволија влез во земјата на членовите на фудбалската репрезентација на Демократска Република Конго за да настапат на Светското првенство, јавија денеска светските агенции.

Репрезентацијата на ДР Конго на крајот од мај ги прекина подготвителните тренинзи во Киншаса поради епидемијата на вирусот ебола во земјата, по што се пресели во Европа.

Фудбалерите и стручниот штаб мораа да поминат 21-дневен карантин надвор од територијата на ДР Конго за да добијат дозвола за влез во САД.

Репрезентацијата на ДР Конго веќе слета во Хјустон каде на 17 јуни ќе игра против Португалија, по што следуваат преостанатите два дуели од групата К, против Узбекистан и Колумбија.

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