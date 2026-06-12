Знаете ли како иконите да ги чувате правилно во вашиот дом?

Православната традиција дефинира на кој ѕид и по кој редослед треба да се распоредат иконите во куќата Православните икони заземаат посебно место во српските домови, претставувајќи симбол на верата и духовната поврзаност на семејството. Многумина сè уште се прашуваат каде е вистинското место за поставување на иконите и по кој редослед треба да стојат.

Според црковната традиција, иконите се поставуваат на источниот ѕид од главната просторија, следејќи ја ориентацијата на православните цркви. Сепак, условите во модерните станови честопати не дозволуваат строго почитување на ова правило, па затоа се препорачува иконите да заземат централно и почесно место на слободен ѕид во просторијата. Според учењето на црквата, православната икона не е обична слика, туку средство за духовна комуникација меѓу верниците и светците, Христос или Богородица, чиј лик е прикажан. Затоа иконите во домот се поставуваат со посебно почитување.

Доколку семејството поседува икона на Господ Исус Христос, Света Богородица и славата на крштевањето, постојат два традиционално прифатени начини за нивно распоредување. Првиот начин подразбира дека во средината има икона на крштевната слава, лево е Пресвета Богородица, а десно е Господ Исус Христос.

Друг начин предвидува иконата на Господ Исус Христос да биде во средината, лево од Пресвета Богородица, а десно од прославата на крштевањето. И двата распореди се сметаат за точни, додека првиот почесто се препорачува поради неговата сличност со распоредот на иконостасот во црквата.