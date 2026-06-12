Состојбата на Ратко Младиќ критична

Семејството на Ратко Младиќ бара соодветна медицинска нега кој отслужува казна во Хаг, се соочува со влошување на здравствената состојба, изјави денес неговиот син Дарко Младиќ.

Тој изјави дека состојбата на неговиот татко се влошува и дека има проблеми со говорот, нагласувајќи дека не добива соодветна медицинска нега во притвор. Дарко Младиќ истакна дека има денови кога здравствената состојба е малку подобра, но дека општиот тренд се влошува. „

Тој станува сè послаб и послаб и не може да зборува. Таму не може да добие соодветна нега.

Понекогаш има подобри денови, понекогаш полоши, но генерално станува сè послаб“, рече Дарко Младиќ.

Семејството очекува дека претстојната седница на Советот за безбедност ќе ја вклучи темата за правото на лекување. „Една од темите ќе биде повредата на правото на медицински третман. Секако оваа тема е важна и за Србија и за другите земји кои се обидуваат да спречат злоупотреба за политички цели. Србија сигурно ќе бара јавно да се дискутира зошто во овој случај правдата се спроведува поинаку во споредба со другите осуденици“, изјави Дарко Младиќ. Тој додаде дека, според него, раководството во Хаг донело одлуки кои не одговараат на принципите на меѓународното право.