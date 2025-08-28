 Skip to main content
28.08.2025
Република Најнови вести
Четврток, 28 август 2025
Неделник

Aвтобусите во Скопје возат по неделен возен ред

Скопје

28.08.2025

Јавниот градски превоз во Скопје денеска сообраќа по неделен возен ред поради верскиот празник Успение на Пресвета Богородица (Голема Богородица).

ЈСП Скопје соопшти дека исклучок ќе бидат линиите: 11, 11а, 18а, 32, 47а, 51, 55, 55в, 56, 56а, 70, 74, 81, 118, 160, 164 и 180, кои ќе работат по саботен возен ред.

Дежурни ќе бидат билетарниците и центрите за персонализација на Транспортен центар и Зелен пазар.

Жичницата ќе функционира вообичаено, со работно време од 10 до 20 часот, при што од 19 до 19:30 часот е последното возење од долу кон врвот, а во 19:45 часот е последно возење од врвот надолу.

Воедно, од ЈСП информираат дека од понеделник, согласно со Одлуката за линиски превоз на патници во Град Скопје, јавниот градски превоз ќе функционира по делничен зимски возен ред. 

