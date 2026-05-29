29.05.2026
За Духовден автобусите во Скопје ќе возат по неделен возен ред

По повод Духовден, автобусите на ЈСП ќе сообраќаат по неделен возен ред, со исклучок на дел од линиите што ќе возат по делничен распоред.

Јавното сообраќајно претпријатие „Скопје“ ги информира патниците дека утре, по повод верскиот празник Духовден, автобусите ќе сообраќаат по неделен возен ред.

Исклучок ќе бидат линиите 11, 11а, 47а, 51, 55, 55в, 56, 56а, 74, 80а, 111 и 180, кои ќе возат по делничен возен ред.

Од ЈСП информираат дека автобусите ќе сообраќаат по неделен возен ред и во сабота и во недела.

Според потребите и по добиени информации од терен, ќе се вклучуваат и интервентни возила кон гробиштата Бутел.

