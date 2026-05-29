Објавен нов роман од академик Божин Павловски: „Јаблон и Сибила“ во издание на МАНУ и „Матица македонска“

Во издание на Македонската академија на науките и уметностите и „Матица македонска“ е објавен новиот, дваесет и петти роман на академик Божин Павловски, „Јаблон и Сибила“, со поднаслов „Љубовна приказна“. Новото дело на еден од најистакнатите современи македонски прозаисти отвора романескен свет во кој љубовта, паметењето, раселеноста и потребата од припадност се вкрстуваат во возбудлива приказна за човекот што го бара својот дом во историски немирни времиња.

„Јаблон и Сибила“ е роман за две судбини што се сретнуваат далеку од сигурноста на родниот простор, но и роман за Македонија како духовна, јазична и емотивна татковина. Низ ликовите на Јаблон и Сибила, Павловски ја продолжува една од своите препознатливи творечки преокупации: животот на Македонците во светот, патиштата на иселеништвото, болката на откорнатоста и надежта дека човекот, и кога е оддалечен од своето родно место, може да ја пронајде врската со сопствениот корен.

Критичките одгласи за романот веќе го препознаваат „Јаблон и Сибила“ како потресна љубовна и идентитетска приказна. Блаже Миневски го чита како „потресно сведоштво“ за необичните животни случајности што ги спојуваат човечките судбини далеку од родната земја. Иван Џепароски, пак, нагласува дека во ова книжевно дело е остварено успешно и непосредно книжевно архивирање на егзистенцијално важните и темелни прашања за љубовта, идентитетот и глобализацијата. Според него, романот напати е нежен и мил, напати благ и сладок, напати едноставен и колоквијален, но истовремено и ироничен и темен, како што се и Македонија, и Австралија, и светот од последните децении на XX и првите децении на XXI век. Иван Антоновски пак, посочува дека раскажувачката моќ на Павловски ја претвора љубовната приказна во сугестивен романескен свет на паметењето, идентитетот и човековата потреба да најде дом во време на големи преместувања.

Романот носи препознатлива раскажувачка густина на Павловски: интимната љубовна приказна не е одвоена од пошироката историска и културна драма, туку се развива во нејзиното средиште. Во него се допираат Македонија и Австралија, личното паметење и колективната меморија, нежноста и иронијата, егзистенцијалната ранливост и достоинството на човекот кој не се откажува од својата припадност.

Посебна тежина на романот му дава и неговата посвета – во спомен на Ристо Шишков, Драгослав Михаиловиќ и Ганчо Савов. Со тоа, делото се отвора и како книжевен простор на уметнички пријателства, културни врски и духовни траги што ги надминуваат границите на една лична биографија. Во „Јаблон и Сибила“, љубовната приказна станува поширока приказна за времето, за паметењето и за судбината на луѓето што живеат меѓу различни простори, јазици и светови.

Објавувањето на новиот роман се совпаѓа со големата акција на „Матица македонска“ – „Мисли на македонски, читај домашно“, организирана по повод 24 Мај, Денот на сесловенските просветители Св. Кирил и Методиј, и во рамките на јубилејот 35 години од основањето на „Матица македонска“, првата издавачка куќа во самостојна Македонија. Важно е што и „Јаблон и Сибила“ е вклучен во оваа акција, со што најновото романескно остварување на Павловски веднаш станува подостапно за читателите.

Акцијата трае до 27 мај, во книжарниците на „Матица македонска“ и преку веб-страницата www.matica.com.mk. Во нејзините рамки читателите можат да набават стотици избрани наслови од македонски автори со попуст од 35%, меѓу кои е и новиот роман „Јаблон и Сибила“.

Но „Мисли на македонски, читај домашно“ не е само продажна акција, туку поширока културна иницијатива за поголема видливост, достапност и присутност на домашната книга. Нејзината основна порака е македонската книга, на македонски јазик и од македонски автори, да биде присутна во секој македонски дом, семејство, училиште и лична библиотека.

Во рамките на акцијата се предвидени и активности насочени кон доближување на книгата до новите генерации читатели, особено до учениците и најмладите, со посебно внимание кон значајните нови изданија од македонската книжевност за деца и млади. Според бројот на вклучени дела од современи македонски автори, ова е една од најголемите акции посветени на домашната книга организирани во самостојна Македонија.

Во изборот се опфатени романи, поезија, раскази, драми, есеистика, книжевна критика, монографии, книги за македонскиот јазик, како и изданија посветени на македонската историја. Во тој широк книжевен и културен контекст, новиот роман на академик Божин Павловски ја потврдува суштинската порака на акцијата: да се мисли на македонски значи да се чита домашно, да се препознава вредноста на македонскиот автор и да се чува живата врска меѓу јазикот, книгата и читателот.

„Јаблон и Сибила“ е достапен во книжарниците на „Матица македонска“ и преку веб-страницата www.matica.com.mk, како дел од акцијата „Мисли на македонски, читај домашно“, која трае до 27 мај.