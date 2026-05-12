„Матица македонска“ ја објави „Без повод за поводи“ од Иван Антоновски – книга што создава нови поводи за читање на македонската книжевност

„Матица македонска“ ја објави книгата „Без повод за поводи“ од Иван Антоновски, ново научно и книжевно-критичко дело посветено на современата македонска книжевност, нејзините развојни процеси, канонските автори, недоволно истражените дела, новите поетики и книжевните предизвици.

Книгата е дел од јубилејната издавачка продукција со која „Матица македонска“ одбележува 35 години постоење, потврдувајќи ја својата мисија да објавува дела што не се само дел од тековната книжевна продукција, туку и траен влог во македонската културна, книжевна и научна мисла.

Во рецензијата за книгата, универзитетскиот професор, книжевен истражувач и поет, Веле Смилевски истакнува дека поводот за „Без повод за поводи“ е самата книжевност – „нејзините естетски дострели, нејзините значења, нејзините пораки“. Според него, ова дело е „резултат на авторовите силно мотивирани и задлабочени естетички, критичко-теоретски и книжевно-историски проникнувања во развојните процеси на современата македонска книжевност“.

Смилевски нагласува дека студиите на Антоновски се конципирани „под знакот на искуствена истражувачка доминанта“, како израз на „посебна и препознатлива критичарска свест“. Според неговата оценка, во книгата е препознатлива „широка, но во суштина синтетичка критичко-теориска основа“, која ги поврзува научната аргументација, критичката прецизност и креативната енергија на една модерна книжевна критика.

„Без повод за поводи“ од Антоновски содржи 23 студии, распоредени во пет целини, поврзани со книжевни, културни и јубилејни контексти од периодот 2021–2025 година. Но, иако дел од текстовите произлегуваат од конкретни годишнини, настани и книжевни поводи, книгата не останува во рамките на пригодното. Напротив, поводот овде е само почетна точка за подлабоко, аналитичко и одговорно враќање кон текстот.

Во авторскиот предговор, Антоновски ја формулира основната идеја на книгата со ставот: „Книжевната наука не смее да се движи според календарот. Ако интерпретацијата започне од датумот, таа ризикува да заврши со него.“ Оттука, оваа книга се поставува како спротивност на брзиот пригоден говор: таа не нуди моментна културна реакција, туку продлабочено читање, проверка, споредување, преиспитување и вреднување.

Во книгата се отвораат прашања за почетните точки на современата македонска поезија, за канонските творечки опуси, за односот меѓу традицијата и модерноста, за трансформациите на жанровите, за обликувањето на поетскиот јазик, за книжевната критика, драмата, прозата, есеистиката и за поширокиот книжевен код што ја определува македонската современост.

Особена вредност на „Без повод за поводи“ е насоченоста кон недоистраженото, недоволно актуелизираното и маргинализираното во современата македонска книжевност. Дел од студиите разоткриваат помалку познати аспекти од творештвото на значајни македонски автори, а во одделни случаи се потпираат и врз архивски материјали, ракописи и други истражувачки извори преку кои се отвораат нови согледби за книжевното наследство. Таквиот пристап ѝ дава на книгата и книжевно-историска, и критичка тежина: таа не е само осврт кон веќе познатото, туку и обид да се допре до она што останало недочитано, недоволно проверено или недоволно вреднувано.

Дел од студиите поттикнуваат ревалоризација – ново превреднување на дела и појави што заслужуваат повторно читање. Книгата, со тоа, не е само осврт кон книжевното наследство, туку и активен влог во неговото современо разбирање.

Смилевски посочува дека повнимателниот увид во прилозите од книгата ја покажува нивната „внатрешна поврзаност и кохерентност“, како резултат на задлабочен пристап кон важни прашања што ги актуелизирале развојните процеси на македонската книжевност во изминатите децении. Притоа, како што оценува тој, Антоновски „не се задоволува само со толкување и расветлување, туку систематизира, споредува и оценува“.

Со таквиот пристап, „Без повод за поводи“ ја афирмира книжевната критика како чин на одговорност — кон текстот, кон традицијата, кон современоста и кон читателот. Книгата не се затвора само во стручната анализа, туку отвора и пошироко прашање: како денес се чита македонската книжевност, што останало недочитано и како критиката може да посредува меѓу книжевното дело и новите генерации читатели.

Низ книгата се среќаваат студии за автори, дела и појави од различни генерации и жанровски простори: Коста Солев Рацин, Васил Иљоски, Блаже Конески, Ацо Шопов, Анте Поповски, Живко Чинго, Даница Ручигај, Јован Павловски, Горан Стефановски, Санде Стојчевски, Катица Ќулавкова и Раде Силјан. Во фокусот се и теми поврзани со Гоце Делчев во македонскиот драмски код, со браќата Миладиновци преку романескниот лик и книжевната интерпретација на Митра Миладинова, со псевдонимите во македонската книжевност од XIX век, кодификацијата на македонскиот јазик, современата книжевна стварност по постмодернизмот и современите апокрифи во јужнословенските книжевности.

Посебно место во книгата има и обемната студија посветена на младите автори родени во самостојна Македонија, со што „Без повод за поводи“ не останува само во просторот на канонските и веќе потврдените вредности. Таа ја следи и живата книжевна сегашност, таму каде што поетиките сè уште се оформуваат, а критичкото читање станува дел од нивното препознавање, вреднување и идно книжевно позиционирање.

„Без повод за поводи“ може да се чита и како книга за автори и дела, но и како книга за самата македонска книжевна меморија – за тоа како се создава, како се чува и како повторно се отвора за нови толкувања. Таа покажува дека книжевноста не е жива само тогаш кога се одбележува, туку тогаш кога повторно се чита, кога се поставуваат нови прашања и кога критиката го продолжува разговорот со делото.

Со ова издание, „Матица македонска“ во својата јубилејна година објавува книга што не го третира јубилејот како формалност, туку како можност за суштинско враќање кон македонската книжевност. Во време кога културните поводи често траат кратко, „Без повод за поводи“ од Иван Антоновски потсетува дека вистинската вредност на книжевноста не е во датумот на одбележување, туку во нејзината способност постојано да создава нови читања.

Книгата „Без повод за поводи“ од Иван Антоновски е достапна во книжарниците на „Матица македонска“ и онлајн. Со неа, јубилејот од 35 години на „Матица македонска“ добива уште еден силен книжевен белег – издание што не чека повод, туку самото станува повод за читање, препрочитување и траење.