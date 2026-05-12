12.05.2026
СТАВ НА ВМРО-ДПМНЕ

Порака до бугарската министерка: Северномакедонци не постојат

ВМРО-ДПМНЕ јасно и недвосмислено го осудува говорот на министерката за надворешни работи на Бугарија, Весислава Петрова Чамова, во кој вели ,,северномакедонски“.

Во контекст на изјавата, министерката Петрова Чамова, го искористи поимот ,,северномакедонски” за означување на македонскиот народ, а тоа е неточно и несоодветно.Во Македонија живеат Македонци, Албанци, Срби, Турци, Власи, Роми, Бошњаци, но Северномакедонци нема.

Новата бугарска министерка за надворешни работи за добредојде нѐ поздрави со „северномакедонци"

Повикуваме на разумност и внимателност во говорите на бугарските политичари, за да не можат истите да бидат искористени за политички цели.

Воедно, ги повикуваме и останатите политички партии да го осудат овој говор на министерката Петрова Чамова, со цел давање јасен став дека идентитетот не е предмет на разговори, преговори и договори. 

