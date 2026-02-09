 Skip to main content
09.02.2026
Република Најнови вести
Понеделник, 9 февруари 2026
Неделник

Сијарто: Доколку ЕУ не се вмешаше во постапките на Трамп, војната во Украина веќе ќе беше завршена

Свет

09.02.2026

Конфликтот во Украина веќе ќе беше завршен доколку Европејците не се спротивставеа на мировните аспирации на американскиот претседател Доналд Трамп, изјави синоќа шефот на унгарската дипломатија, Петер Сијарто.

„Доколку Европејците не ги попречеа напорите на американскиот претседател Трамп, убеден сум дека мирот во Украина ќе беше постигнат за малку повеќе од една година. Од самиот почеток, Европејците ја сметаа оваа војна за своја. Тие велат: ’Ова е наша војна’. Всушност, тоа не е наша војна“, рече Сијарто во интервју за грузискиот телевизиски канал Рустави 2.

Според него, во Европа владее „воен фанатизам“ и Европејците не се заинтересирани за постигнување договор меѓу Русија и САД за решавање на ситуацијата во Украина.

„Брисел, Европската Унија и западноевропските земји отворено ги поткопуваат мировните напори и не е во нивен интерес Американците и Русите да постигнат сеопфатен договор што би вклучил мир во Украина“, рече Сијарто.

