Од Сараево до Сент Луис: Навивачите на БиХ покажаа дека страста нема граници

Без разлика дали се на Балканот или на другата страна од Атлантикот, навивачите на Босна и Херцеговина уште еднаш потврдија дека се меѓу најверните поддржувачи на својата репрезентација.

Пораката „From Sarajevo to St. Louis, Bosnia & Herzegovina fans know how to bring the energy“ најдобро ја опишува атмосферата што ја создаваат босанско-херцеговските навивачи каде и да настапува националниот тим. Од улиците на Сараево до бројната дијаспора во американскиот град Сент Луис, љубовта кон репрезентацијата останува иста.

Сент Луис со години важи за еден од најголемите центри на босанско-херцеговската дијаспора во САД, а токму таму натпреварите на репрезентацијата често се претвораат во вистински празник. Знамиња, песни и гласна поддршка од трибините се дел од препознатливиот амбиент што го создаваат навивачите.

Токму затоа, каде и да игра националниот тим, поддршката ретко изостанува. Илјадници километри не се пречка за навивачите да покажат дека нивната врска со татковината останува силна и нераскинлива.

Од Сараево до Сент Луис – едно знаме, една страст и иста енергија за Босна и Херцеговина.