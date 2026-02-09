Знаете ли дека во комбинезоните на скијачите има црни кутии како кај авионите?



Американката Линдзи Вон (41) го познаваше олимпискиот спуст во Милано подобро од кој било друг. Таа освои рекордни 12 трки од Светскиот куп на патеката Олимпија деле Тофане, шест во спуст и шест во супер-џи, и имаше вкупно 20 места на подиумот на патеката. Па, како се случи оваа застрашувачка несреќа, само 13 секунди по спуштањето?

Оваа сезона, Вон имаше две победи во Светскиот куп, со што нејзиниот вкупен број достигна 84, како и уште пет места на подиумот. Се надеваше дека ќе освои медал во Милано, и покрај тоа што ги скина предните вкрстени лигаменти на левото колено само една недела претходно.

Вон успешно заврши две пробни возења во деновите пред трката. Не е познато дали физичкото страдање одиграло улога во несреќата. Во спектакуларна техничка анализа на „Асошиејтед Прес“, спуштањето на Линдзи Вон, едно од најголемите имиња во историјата на дисциплината, е дисецирано од неколку агли. Но, акцентот е ставен на патеката, која наводно имала многу опасна испакнатина.

Вон се мачеше со тоа замавнување наназад и имаше мала тенденција да се искачи нагоре кога нерамнината ја фрли во воздух, предизвикувајќи ја да ја закачи четвртата порта со десната страна од телото.

Моментот на катастрофа: Вон беше фрлена во воздух



Вон се обиде да се заврти во воздух за да ја врати рамнотежата, но слета несмасно, со скиите нормални на линијата за спуштање, што гарантираше брутален пад. Таа се преврте, повторно беше фрлена во воздух и слета на вратата, лизгајќи се некое време пред да застане на средина од патеката, далеку од безбедносните мрежи, но видливо во неволја.

Директорот на женската трка, Питер Гердол, беше прашан за нерамнината, но рече дека делот каде што Вон ја изгуби контролата „не беше баш различен од другите години“.

Задолжителната воздушна перница се надувува под натпреварувачкото одело



Кога застана, нејзините скии беа свртени во спротивни насоки, сè уште прицврстени за врвките. Потоа ја помести левата рака кон своето тело и лежеше таму, речиси неподвижна, додека не пристигна помош, по неколку напнати моменти. ѝ беше укажана помош неколку минути пред да биде однесена со хеликоптер.

Задолжителната безбедносна воздушна перница се надувуваше под нејзиното натпреварувачко одело за време на падот, потврди добавувачот Даинезе за АП. Овој систем, активиран од сложен алгоритам кога спортистите ја губат контролата, можеби го ублажил нејзиниот пад.

Беше очигледно дека воздушната перница се активирала, бидејќи градите на Вон изгледаа надуени додека лежеше во снегот, според АП.

Малкумина знаат, но во оделото на алпинистот постои еден вид „црна кутија“, која ја пронајдоа експертите и од каде ќе ги анализираат податоците.