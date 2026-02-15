Вон: Ова патување вредеше за падот

Американската алпска скијачка Линдзи Вон објави дека уште една операција по нејзиниот пад за време на натпреварот по спуст на Зимските олимписки игри во Италија во 2026 година била успешна.

Операцијата помина добро! За среќа, конечно ќе можам да се вратам во САД! Штом се вратам, ќе ви кажам повеќе за мојата повреда… Но, додека седам овде во мојот кревет и размислувам, сакам да споделам неколку мисли…

Читам многу пораки во кои се вели дека она што ми се случи ве растажува. Ве молам, немојте да бидете тажни. Со отворено срце ја прифаќам сочувството, љубовта и поддршката, но не тагата или сожалувањето. Наместо тоа, се надевам дека тоа ќе ви даде сила да продолжите да се борите, бидејќи тоа е она што го правам и ќе продолжам да го правам. Секогаш.

Кога ќе се сетам на мојот пад, стоев на стартната линија, свесен за можните последици. Знаев што правам. Решив да го преземам ризикот. Секој алпски скијач на стартната линија го презеде истиот ризик. Бидејќи дури и да сте најсилната личност на светот, планината секогаш ги држи картите.

Бев спремна да преземам ризици, да се борам и да се жртвувам за нешто за кое знаев дека сум апсолутно способна. Секогаш сакам да ризикувам и да паднам откако ќе дадам сè од себе отколку да не го искористам мојот потенцијал и да се каам. Никогаш не сакам да ја преминам целната линија и да прашам: „Што ако?“ И искрено, во тој момент бев физички посилна отколку што често сум била во минатото.

Затоа, ве молам немојте да бидете тажни. Ова патување вредеше за падот. Кога ги затворам очите навечер, не жалам за ништо, а мојата љубов кон скијањето останува. Сè уште се радувам на моментот кога повторно ќе можам да застанам на врвот на планината. И ќе бидам таму, напиша 41-годишната скијачка на социјалните мрежи.

Вон доби скршена лева нога по падот во спустот и беше евакуирана од патеката со хеликоптер, што го прекина натпреварувањето 25 минути. Скијачката подоцна беше подложена на неколку операции.

Атлетичарката се натпреваруваше на Олимписките игри во 2026 година со скинати вкрстени лигаменти.