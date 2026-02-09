Се урна јужнокорејски воен јуришен хеликоптер, загинаа двајца членови на екипажот

Фрипик

Јужнокорејски воен хеликоптер AH-1S Кобра се урна за време на тренинг лет во северната област Гапјеонг, при што загинаа двајцата членови на екипажот, соопшти војската.

Хеликоптерот се урна кратко по 11 часот по локално време, а причината за падот сè уште не е позната, се вели во соопштението.

Двајцата членови на екипажот беа однесени во блиските болници, но подоцна беа прогласени за мртви.

Војската ги приземји сите летови на хеликоптерите AH-1S по падот и формираше тим за итни интервенции за да ја испита причината за падот.

Обуката вклучуваше вежбање процедури за итно слетување без исклучување на моторите, соопшти војската.