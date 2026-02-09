 Skip to main content
09.02.2026
Република Најнови вести
Понеделник, 9 февруари 2026
Неделник

„Травијата“ на сцената на Македонската опера и балет

Култура

09.02.2026

Еден од темелите на светскиот оперски репертоар, партитурата на „Травијата“ изобилува со фантастични музички сегменти што уживаат огромна популарност на оперските и концертни подиуми ширум светот. Токму генијалната музика, но и комплексното „безвременско“ либрето и живописните ликови кои зборуваат за универзалноста на човековата природа ја сместуваат „Травијата“ меѓу најпопуларните и истовремено најинтимни оперски ремек-дела на Џузепе Верди.

Травијата на сцената на Македонската опера и балет на 20 февруари во 19.30 часот.

Поврзани вести

Култура  | 26.01.2026
Оперскиот бисер „Кавалерија рустикана“ од Пјетро Маскањи на сцената на МОБ на 28 јануари
Култура  | 21.01.2026
Љубов, бунт и одличен балет: „Госпоѓа Бовари“ повторно на големата сцена на МОБ
Култура  | 16.01.2026
„Госпоѓа Бовари“ – балет за жената која сонува повеќе од животот што го живее на 23 јануари на сцената на МОБ
﻿