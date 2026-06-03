 Skip to main content
03.06.2026
Република Најнови вести
Среда, 3 јуни 2026
Неделник

Шкендија исклучена од Купот на Македонија

Фудбал

03.06.2026

Од Фудбалската федерација на Македонија денеска ги споделија одлуките на Дисциплинската комисија, со кои покрај паричните казни за Силекс и Шкендија, донесена е и одлука фудбалскиот клуб од Тетово да е исклучен од натпреварувањето во Купот на Македонија за сезоната 2026/27.

Ова се одлуките:

Дисциплинската комисија при ФФМ донесе одлука со која ФК Силекс се казнува со парична казна во висина од 5.000 евра поради користење на пиротехнички средства на финалниот натпревар од Купот на Македонија помеѓу ФК Силекс и ФК Шкендија.

Дисциплинската комисија при ФФМ донесе одлука со која ФК Шкендија се казнува со парична казна во висина од 15.000 евра поради користење на пиротехнички средства на финалниот натпревар од Купот на Македонија помеѓу ФК Силекс и ФК Шкендија. Дополнително, ФК Шкендија се казнува со 10.000 евра поради националистички скандирања и слогани со навредлива содржина на национална основа, како и со 20.000 евра поради истакнување транспарент со нацистичка содржина, за што веќе беа казнети од УЕФА.

„Балистите“ порачаа: Ние сме Албанци и не прифаќаме понижување

Клубот ФК Шкендија е казнет со 30.000 евра и исклучување од натпреварувањето во Купот на Македонија за сезоната 2026/27 поради одбивање да ги прими медалите на свечената церемонија, како и поради деградирачки и непочитувачки однос кон официјалните лица и противничката екипа.

Играчите на Шкендија не ги слушнале повиците дека треба да примат медали како поразени во Купот

Покрај тоа, на ФК Шкендија му е изречена казна од 30.000 евра и забрана за присуство на публика на следните четири домашни натпревари поради непочитување на националната химна, односно исвиркување и дискриминаторски однос за време на финалниот натпревар од Купот на Македонија.

Дисциплинската комисија при ФФМ донесе одлука со која ФК Вардар се казнува со парична казна во висина од 15.000 евра поради навредливо скандирање од страна на навивачите и несоодветна прослава на титулата од страна на фудбалерите.

Воедно, Дисциплинската комисија поведе постапка против ФК Вардар поради користење на пиротехнички средства на натпреварот од 33. коло помеѓу Вардар и Шкендија.

Поврзани вести

Фудбал  | 23.05.2026
Место славје, хаос: Навивачите на Вардар меѓусебно се испотепаа на полувреме од дуелот против Шкендија (видео)
Фудбал  | 23.05.2026
Вардар со победа од 3:0 над Шкендија ја прославија новата титула
Фудбал  | 09.05.2026
Шкендија Тетово премногу лесно дошла до победата над имењакот од Арачиново