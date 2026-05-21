Играчите на Шкендија не ги слушнале повиците дека треба да примат медали како поразени во Купот

– КФ Шкендија ја прифаќа одговорноста за разочарувањето предизвикано кај нашите навивачи со поразот во финалето на Купот на Македонија. Овој неуспех бара да се замислиме сите во клубот, бидејќи стана јасно дека имаме грешки во нашите редови и главниот предизвик сега останува да излеземе од оваа ситуација и да ги подобриме очигледните недостатоци што ги покажавме.

– Во исто време, преку ова соопштение сакаме да го разјасниме јавното мислење во врска со ситуацијата создадена по финалето и церемонијата на доделување на медалите. По завршувањето на натпреварот, нашите играчи се упатија кон трибината на која беа навивачите за да им се заблагодарат за нивната поддршка во текот на сите 90 минути, и во исто време да се извинат за разочарувањето што беше предизвикано од поразот. Секако, по епилогот од финалето, навивачите со право беа разочарани, па престојот во близина на трибините траеше подолго од очекуваното. Играчите останаа во близина на трибините неколку минути, комуницирајќи со навивачите и не сакајќи несоодветно да го напуштат тој дел од стадионот.

– Поради емоциите, бучавата на стадионот и ситуацијата создадена во тој момент, играчите не го слушнаа повикот за церемонијата на доделување на медалите. Клубот побара дополнително време од организаторите за да може тимот да ја смири ситуацијата и да се врати на теренот за официјалната церемонија. Потоа играчите се вратија на теренот, но во тој момент беше во тек церемонијата на доделување медали за играчите на Силекс. Дел од нашите играчи се упатија кон соблекувалната за да облечат дресови или спортска опрема, бидејќи некои од нив останаа без дресови, подарувајќи им ги на навивачите веднаш по натпреварот.

– Јасно нагласуваме дека во ниту еден момент КФ Шкендија не одби да ги прифати медалите, ниту пак имаше намера да го навреди организаторот или противничкиот тим. Доказ за ова е фактот што претставници на нашиот тим, меѓу кои Бесарт Ибраими, Арбин Зејнулаин и Мевлан Мурати комуницираа со организаторите и во исто време им честитаа на играчите на Силекс за нивниот триумф во финалето. Целата ситуација беше резултат на недоразбирање и технички пропуст во емотивните моменти по натпреварот, а не намерна одлука или акција од страна на клубот или нашите играчи, – порачаа од Шкендија.