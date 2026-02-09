47. издание на ИФФК „Браќа Манаки“ од 19-25 септември: Подгответе се за дружење со реномирани светски кинематографери и разговори за седмата уметност

Меѓународниот фестивал на филмска камера „Браќа Манаки“, првиот и најстар фестивал во светот посветен на креативноста на кинематограферите, го најавува своето 47. издание, кое ќе се одржи во Битолa, од 19 до 25 септември 2026 година. Подгответе се за многу незаборавни дружења со реномираните светски кинематографери и разговори за визуелните деликатеси на седмата уметност.

Од своето основање во 1979 година, овој фестивал е своевиден тестамент за уметноста на кинематографијата, славејќи го наследството на пионерите на филмската камера од Балканот, Јанаки (1878-1954) и Милтон (1880-1964) Манаки.

Покрај извонредните пет натпреварувачки програми, фестивалот се гордее со својот Клуб на великаните. Низ годините, плејада кинематографери од светски глас беа добитници на престижните награди, како Свен Никвист, Виторио Стораро, Роџер Дикинс…

На 47. Издание на ИФФК „Браќа Манаки“ во текот на седум дена, посетителите можат да очекуваат исклучителен избор на играни филмови, документарни филмови, кратки филмови и студентски филмови кои пленат, инспирираат и ги предизвикуваат конвенциите на филмското творештво.

Лауреатите на Манаки се врвни мајстори на филмската фотографија, чијшто епохални остварувања ја разбранувале филмската индустрија

И годинава ќе бидат доделени наградите: Златна камера 300 за најдобра кинематографија (Официјална селекција), Сребрена камера 300 за кинематографија (Официјална селекција), Бронзена камера 300 за кинематографија (Официјална селекција), Железна камера 300 за најдобра кинематографија (Конкуренција за документарни филмови) и Мала камера 300 за најдобра кинематографија (Конкуренција за кратки филмови) и Кристална камера 300 за најдобра кинематографија (Конкуренција за студентски филмови), како и почесните награди: Златна камера 300 за животно дело во кинематографијата, Специјална Златна камера 300 за извонреден придонес во светската кинематографија, Златна камера 300 за креативна синергија и Голема ѕвезда на македонскиот филм што ја доделува ДФРМ.