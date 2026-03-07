 Skip to main content
07.03.2026
Република Најнови вести
Сабота, 7 март 2026
Неделник

Италијанка скршила нога на Шар Планина, спасена со хеликоптер на МВР и транспортирана до скопската клиника

Хроника

07.03.2026

Денеска во 13:35 часот, на Единствениот повикувачки број за итни случаи беше примена пријава за повредено женско лице, државјанка на Италија, на Шар Планина во близина на Доброшките Езера.

По приемот на пријавата, Центарот за управување со кризи веднаш стапи во контакт со надлежните институции и беше покрената спасувачка акција. Поради комплексноста и непристапноста на теренот, за интервенцијата беше ангажиран хеликоптер од Министерството за внатрешни работи, заедно со спасувачки тим од специјалните единици.

Во 16:00 часот спасувачкиот тим пристигна на локацијата, по што повреденото лице беше успешно извлечено и транспортирано до Комплексот клиники „Мајка Тереза“ во Скопје, каде што му беше укажана медицинска помош поради скршеница на ногата.

Во текот на целата спасувачка акција, дежурните оператори во Центарот за управување со кризи беа во постојана комуникација со лицата на местото на настанот и во координација со ангажираните спасувачки служби, со цел навремена и успешна реализација на интервенцијата.

Центарот за управување со кризи изразува благодарност до Министерството за внатрешни работи и другите служби кои учествуваа во успешното спасување.

Поврзани вести

Скопје  | 02.03.2026
Посебен режим на сообраќај во Скопје поради посетата на генералниот секретар на НАТО, Марк Руте
Хроника  | 26.02.2026
Кривична пријава за полицаец од Скопје: Возел „бмв“ без да има положен возачки испит
Македонија  | 26.02.2026
Дехари од ДУИ го оштетил буџетот на Кичево за 1,4 милиони денари како градоначалник, откриени злоупотреби со јавни набавки, вели МВР
﻿