 Skip to main content
07.03.2026
Република Најнови вести
Сабота, 7 март 2026
Неделник
mcM9foObxAg

Не постои и никогаш нема да постои договор за прифаќање мигранти меѓу Скопје и Лондон, тврди британскиот амбасадор Лосон за ТВ 24

Македонија

07.03.2026

Британскиот амбасадор во земјава Метју Лосон ги демантира тврдењата дека постојат и дека постоеле преговори меѓу Лондон и Скопје за прифаќање мигранти. Во интервју за емисијата „Европат“ на ТВ 24, Лосон истакнува дека британската влада ниту преговарала, ниту има намера да наметнува решенија што би биле неприфатливи за македонската влада. Нагласува дека таков договор не постои и никогаш не постоел.

Во разговорот, амбасадорот се осврнува и на стратешката соработка меѓу двете земји, можностите за визна либерализација, како и на евроинтеграциите и потенцијалната улога на Лондон во дијалогот меѓу Скопје и Софија. Целиот разговор со британскиот амбасдор Лосон, во емисијата „Европат”.

Поврзани вести

Македонија  | 07.03.2026
Почна изградбата на новиот кампус на Универзитетот „Мајка Тереза“ во Скопје
Ракомет  | 04.03.2026
Скопје и Македонија во 2027 година ќе бидат домаќини на Светското првенство за ракометари до 21 година
Ракомет  | 03.03.2026
Вардар ја победи Бенфика во Скопје и се пласираше во осминафиналето на ракометната Лига Европа
﻿