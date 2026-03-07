 Skip to main content
07.03.2026
Република Најнови вести
Сабота, 7 март 2026
Неделник

Осумдневен притвор за Стојанче, осомничен за физичко насилство и наведување на самоубиство

Хроника

07.03.2026

Основниот кривичен суд Скопје го прифати предлогот на Јавното обвинителство и му одреди мерка притвор на сопругот осомничен за физичко малтретирање и наведување на самоубиство на неговата сопруга Ивана Јовановски.

Одлуката ја донел судија на претходна постапка, кој ги прифатил аргументите на обвинителството дека постојат законски основи за изрекување на најстрогата мерка за обезбедување присуство.

Сведок ги однел Ивана, Катја и Стојанче до домот за да се спакува и да ја носи кај мајка ѝ, додека сведокот и осомничениот седеле пред зградата, таа се заклучила и го извршила самоубиството

Според информациите од Судот, притворот е определен во времетраење од осум дена, што е законски рок со оглед на тоа дека против осомничениот се води скратена постапка за наведените кривични дела.

Судот ја донел оваа одлука поради постоење на реална опасност од бегство, како и поради основан страв дека осомничениот би можел да го повтори кривичното дело.

Со изрекувањето на мерката притвор се обезбедува присуството на осомничениот додека Јавното обвинителство продолжува со собирање на докази со цел целосно расветлување на овој трагичен случај.

Поврзани вести

Хроника  | 05.03.2026
За 48-часа продолжен притворот за Стојанче Јовановски, сопругот на мајката која почина со својата ќерка по пад од зграда во Карпош
Хроника  | 03.03.2026
Стојанче Јовановски имал 10 кривични пријави за насилен криминал, имотни деликти и дрога
﻿