 Skip to main content
28.04.2026
Република Најнови вести
Вторник, 28 април 2026
Неделник

Денеска завршни зборови на рочиштето за смртта на Ивана

Хроника

28.04.2026

МИА

Денеска пред Основниот суд се изнесуваат завршните зборови во судскиот процес против Стојанче Јовановски. Тој се товари за тешки кривични дела, вклучително и наведување на самоубиство на неговата сопруга Ивана, како и за нанесување телесни повреди во рамки на семејно насилство и загрозување на сигурноста.

Случајот го следи јавноста со внимание, со оглед на тоа што обвинението се однесува на настани кои завршија со трагичен исход. На претходното рочиште, обвинетиот Јовановски го изнесе својот исказ, негирајќи дел од наводите на обвинителството.

Тој тврдеше дека брачните односи со сопругата се влошиле по 2022 година, при што посочи и на конфликти со трето лице. Јовановски говореше за наводни закани и инциденти, а во однос на денот на настанот, призна дел од физичкиот конфликт.

Од друга страна, Обвинителството останува на ставот дека исказот на обвинетиот е обид за префрлање на одговорноста. Јавното обвинителство се повикува на цврсти материјални докази и вештачења кои, според нив, недвосмислено укажуваат на насилство и повреди нанесени од страна на обвинетиот.

Овие завршни зборови се клучната фаза во постапката, по што судот ќе може да пристапи кон донесување на пресуда.

