Либан го обвинува Израел за екоцид за време на воена операција, објавен е извештај за штетите

Charbel Karam on Unsplash

Либан ја обвини израелската војска (ИДФ) за извршување на „чин на екоцид“ за време на воената кампања 2023-2024 година, според извештајот на либанското Министерство за животна средина, кој опишува сериозна штета на природните ресурси на југот од земјата.

Во предговорот на документот, либанската министерка за животна средина Тамара ел Зеин изјави дека израелската воена операција „го трансформирала физичкиот и еколошкиот пејзаж“ на јужен Либан, вклучувајќи ги шумите, земјоделското земјиште, водните ресурси и квалитетот на воздухот, објави Гардијан.

Извештајот, подготвен од Националниот совет за научни истражувања на Либан, тврди дека илјадници хектари шуми и овоштарници се уништени, дека земјоделските средства и инфраструктурата претрпеле значителна штета и дека се регистрирани сериозни еколошки нарушувања, вклучувајќи контаминација на почвата и загадување на воздухот.

Исто така, се наведува дека економските загуби се проценуваат на десетици милијарди долари, вклучувајќи штета на земјоделските култури, рибарството и трошоците за реконструкција.

„Обемот на штетата врз шумите, земјоделството и екосистемите мора да се препознае како екоцид“, рече Ел Зеин, додавајќи дека последиците одат надвор од еколошката рамка и влијаат врз јавното здравје и безбедноста на храната.

Израелските одбранбени сили соопштија дека се свесни за потенцијалните влијанија врз животната средина од своите операции, но дејствуваат за да ја заштитат безбедноста на израелските граѓани и со мерки на претпазливост за да ја минимизираат штетата врз цивилите и животната средина.

Извор: МИА