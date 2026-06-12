Ден Џарвис е нов министер за одбрана на Велика Британија по оставката на Џон Хили

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Од британската влада соопштија дека Ден Џарвис е именуан за нов министер за одбрана на Велика Британија.

Тој во владата на премиерот Кир Стармер од 2024 година извршуваше високи функции во Министерството за внатрешни работи и во кабинетот на премиерот.

Џарвис е именуван откако министерот за одбрана Џон Хили вчера неочекувано поднесе оставка. Хили наведе дека Владата не е подготвена да обезбеди доволно средства за армијата во време кога во светот растат безбедносните закани.

Поранешниот министер му порача на премиерот Стармер дека владиниот план за инвестиции во одбраната значително заостанува зад реалните потреби.