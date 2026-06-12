 Skip to main content
12.06.2026
Република Најнови вести
Петок, 12 јуни 2026
Неделник

Пакистан: Постигнат е напредок во преговорите меѓу Иран и САД

Свет

12.06.2026

Високи официјални лица од Пакистан соопштуваат дека е постигнат напредок во преговорите меѓу САД и Иран за ставање крај на конфликтот на Блискиот Исток, пренесе ДПА.

По телефонскиот разговор со високата претставничка на Европската Унија за надворешна политика и безбедност Каја Калас, пакистанскиот министер за надворешни работи, Исхак Дар изјави дека „двете страни го поздравуваат напредокот постигнат преку континуирана дипломатска работа“.

Дополнително, двете страни „ја изразуваат надежта дека овие напори наскоро ќе доведат до трајно разбирање и мирно решение“, се наведува во соопштението на кабинетот на пакистанскиот министер, објавено на платформата Икс.

САД и Иран во последните недели комуницираат со посредство на Пакистан. Во април американски и ирански претставници одржаа средба во Исламабад.

Поврзани вести

Свет  | 12.06.2026
Трамп: Протечените информации за договорот со Иран не се точни
Свет  | 12.06.2026
Премиерот на Пакистан: Постигната е согласност за текстот за мировен договор меѓу САД и Иран
Свет  | 12.06.2026
САД ги предупреди навивачите на опасноста од синтетички опиоиди