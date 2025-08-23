Ќе овозможи следење на радио сигналите на НАТО низ целиот Балтик и Источна Европа

Русија поставува огромна антена за прислушување во близина на границата со Полска.

Според западните истражувачи, сателитските снимки од регионот Калининград откриле мистериозна структура која се состои од седум симетрични прстени оградени со ограда. Нејзиниот дијаметар достигнува 1600 метри, а се наоѓа само 25 километри од полската граница.

Најверојатно, оваа структура е кружно распореден антенски систем (Circularly Disposed Antenna Array, CDAA), кој овозможува локализација и пресретнување на радио сигнали на илјадници километри, вклучително и преноси од подморници. Неколку прстени со различни големини со антени се дизајнирани да работат на различни фреквенции во различни опсези.

Поставувањето на толку голема шпионска антена во регионот Калининград ќе им овозможи на руските вооружени сили да ги следат радио сигналите на НАТО барем низ целиот Балтик и Источна Европа.

Сепак, во руските воени кругови се јавуваат загрижености поради нејзината близина до полската граница, што во случај на војна би овозможило антената да биде уништена дури и од артилериски оган.