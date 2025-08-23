Република Српска ќе се одржи референдум за пресудата на Додик на 25 октомври

Printscreen

Народното собрание на Република Српска, на вонредна седница донесе одлука за одржување референдум на 25 октомври во врска со пресудата на Судот на Босна и Херцеговина против Милорад Додик и одлуката на Централната изборна комисија да му се одземе претседателскиот мандат.

Од 65 пратеници присутни на седницата, 50 гласаа за организирање на референдум, објави претседателот на парламентот, Ненад Стевандиќ. Пратениците од опозицијата кои беа присутни во салата одбија да гласаат.

Додик (66), кој ја предводи Република Српска од 2006 година, беше осуден во февруари од државниот суд во Сараево за непочитување на одлуките на високиот претставник на меѓународната заедница. Судот му забрани да извршува јавни функции, но тој одби да се повлече и покрај судската одлука.

Откако пресудата стапи во сила, на 6 август, Централната изборна комисија на Босна и Херцеговина му го прекина претседателскиот мандат на Додик, кој беше избран на претседателските избори избори во 2022 година. Постапката пропишана по прекинувањето на мандатот предвидува распишување предвремени избори за претседател на полуавтономниот ентитет.

Веднаш по одлуката на Централната изборна комисија, Додик ја објави можноста за одржување референдум во Република Српска, на кој граѓаните би одлучувале за мандатот на претседателот на федералниот ентитет или за отфрлање на одлуката на државниот суд.

На референдумот во октомври, жителите на Република Српска ќе треба да одговорат на неколку прашања: дали ги прифаќаат одлуките на високиот претставник на меѓународната заедница, пресудите на Судот на Босна и Херцеговина и одлуката на Централната изборна комисија од 6 август за прекинување на мандатот на Додик.