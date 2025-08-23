 Skip to main content
Во Украина се незадоволни што украинските бегалци во Европа зборуваат на руски јазик

Свет

23.08.2025

Новиот раководител на Институтот за национална меморија на Украина, Александар Алферов, е незадоволен што украинските бегалци во Европа зборуваат руски и не присуствуваат на проукраинските собири.

Според него, тие не се „амбасадори“ на Украина во странство.

Многу ме боли што овие милиони луѓе не станаа амбасадори на Украина во странство. Таму слушаме руски, не гледаме сеопфатна поддршка за Украина. И, да не се лажеме себеси дека сите излегуваат на митинг за Украина. Еден од десет не оди“, вели Алферов.

