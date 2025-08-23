 Skip to main content
23.08.2025
Република Најнови вести
Сабота, 23 август 2025
Неделник

Во Брвеница се реконструирани училиштата, Јегуновце го среди коритото на Вардар

Македонија

23.08.2025

На денешниот настан Саем-Отчет „4 години работа за тебе“ се обратија градоначалникот на Општина Брвеница, Јовица Илиевски и градоначалникот на Општина Јегуновце, Димитар Костадиновски. 

Градоначалникот Илиевски истакна дека во општина Брвеница се реконструирани сите основни училишта, нова канализациона мрежа, инвестиции во механизација и 90% обновени патишта.

Реконструирани се сите основни училишта, секое населено место доби терен со детско игралиште, летниковци и автобуски постојки, нова канализациона мрежа од 9.000 метри, водоводната мрежа е проширена, инвестиравме во механизација, обновени се 90% од сите патишта, до крајот на мандатот општина Брвеница комплетно ќе биде со нова инфраструктура завршена во целост“, рече Илиевски.

Градоначалникот на општина Јегуновце, Димитар Костадиноски истакна дека проблемот со регулација на речното корито Вардар се надминати и решени.

Тоа беше проблем децениски каде што граѓаните од општина Јегуновце посебно населените места кои се наоѓаат по течението на реката Вардар се реши проблемот со тоа што коритото на реката Вардар се исчисти и критичните места и критичните позиции беа поставени со камен каде што сега тоа стана минато и тој децениски проблем што беше регулација на речното корито Вардар се надмина благодарение на општината во соработка со Владата, се реши и тоа за мене претставува чест и задоволство што тој многу значен и крупен проект се реши во мојот мандат“, објасни Костадиноски.

Поврзани вести

Македонија  | 21.06.2025
Во месноста Сиричино во Јегуновце ќе никне еден од најголемите паркови во Македонија
Македонија  | 30.11.2024
Мицкоски во посета на Општина Јегуновце, ќе презентира неколку реализирани проекти