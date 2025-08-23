Јорданов: Изградбата на булеварот Партизанска е клучна, го поврзува Штип со Карбинци

На денешниот Саем-Отчет по повод „4 години работа за тебе“, се обрати градоначалникот на Општина Штип, Иван Јорданов.

Тој го истакна еден од најкрупните проекти во општина Штип, односно изградбата на булеварот Партизанска кој поврзува две општини и тоа општина Штип со општина Карбинци.

Булеварот Партизанска еден крупен капитален проект кој во минатото секогаш се комуницирал како потреба на жителите на Штип, поврзувајќи две општини тоа е општина Штип со општина Карбинци, кој веќе кон крајот на месец септември ќе биде комплетно завршен“, рече Јорданов.

Градоначалникот исто така истакна дека општина Штип работи за потребите на граѓаните, каде што се гледа значајно напредување во секој сегмент и секоја област.