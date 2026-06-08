Akuo EduLab ги обедини наставниците, студентите и институциите во Штип во дискусија за иднината на образованието за одржливост

Резултатите од Akuo EduLab, пилот-проект во кој беа вклучени повеќе од 400 ученици, десетици студенти и наставници, беа претставени на завршен настан одржан на Факултетот за образовни науки при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип.



Проектот беше реализиран од Akuo, во партнерство со Еко Логик и Факултетот за образовни науки при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип, со поддршка на Амбасадата на Франција во Република Македонија.



Завршниот настан ги обедини претставниците на образовните институции, локалната самоуправа, граѓанските организации, училиштата, студентите и приватниот сектор во дискусија за тоа како темите поврзани со одржливоста можат да станат посилен дел од образовната практика. Преку презентации, споделување искуства и модерирана тркалезна маса, учесниците се осврнаа на резултатите од проектот и разговараа за можностите за понатамошен развој на образованието за одржливост.



Првата работна сесија, насловена „Од визија до практика – образование за одржливост преку Akuo EduLab“, беше посветена на методологијата, реализацијата и резултатите од проектот. Претставници на Еко Логик, Факултетот за образовни науки, како и студенти и наставници вклучени во проектот, ги споделија своите искуства и презентираа примери за тоа како темите поврзани со одржливоста биле интегрирани во образовни активности што ги поврзуваат училиштата, студентите и локалната заедница.

Во рамки на втората сесија, тркалезната маса на тема „Одржливоста во училницата: Како идните наставници можат да ги инспирираат новите генерации?“, претставници на Akuo, Еко Логик, Универзитетот „Гоце Делчев“, Општина Штип и други релевантни чинители разменија искуства и ставови за тоа како образованието за одржливост може да премине од теоретски концепт во практична примена во училниците. Воедно, беа разгледани можностите за понатамошен развој и примена на слични образовни модели и во други делови од земјата.



Осврнувајќи се на значењето на проектот, Александра Сомбстај, извршен потпретседател за надворешни односи во Акуо истакна:



Зелената транзиција не се однесува само на изградба на инфраструктура, туку и на создавање информирани и ангажирани генерации. Преку Akuo EduLab придонесовме за поврзување на образованието, локалните заедници и темите како што се обновливата енергија, биодиверзитетот и одржливиот развој, истовремено обезбедувајќи им на наставниците и студентите практични алатки со кои ќе можат да ги инспирираат најмладите.“



Од академски аспект, проф. д-р Трајче Стојанов, декан на Факултетот за образовни науки при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип, изјави:



За нашите студенти, проектот претставуваше конкретна можност стекнатите академски знаења да ги применат во реална образовна средина. Воедно, тој ја потврди важноста на соработката меѓу универзитетите, училиштата и останатите чинители во создавањето образование што одговара на предизвиците на современото време.“



Никола Нешкоски, директор на здружението на граѓани за заштита на животната средина Еко Логик, нагласи дека EduLab покажал како може да се постигнат суштински подобрувања во образованието за животна средина и одржливост кога во процесот на учење истовремено се вклучени учениците, наставниците и идните наставници.



„Со поддршка од Akuo, Еко Логик разви пет едукативни модули за животна средина, одржливост и обновлива енергија, засновани на практично учење. Со поврзување на студентите, наставниците од основните училишта и учениците во Штип, проектот успешно ги спои теоријата и практиката, обезбедувајќи им на наставниците и студентите корисни методи и алатки за работа. Веруваме дека овој модел може да се примени и во други образовни средини, со цел младите генерации да размислуваат критички, да дејствуваат одговорно и да придонесуваат кон поодржлива иднина.“



Во текот на дискусиите, учесниците ја истакнаа важноста на соработката меѓу образовните институции, локалните заедници, граѓанските организации и приватниот сектор во промовирањето на образованието за одржливост. Тие разменија искуства и добри практики, при што посебно внимание беше посветено на можностите за проширување на ваквите иницијативи и приближување на темите поврзани со одржливоста до училиштата и образовните институции низ целата земја.



