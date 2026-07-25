Еден милион денари е штетата на крововите на училиште и градинка во Штип по невремето

Околу еден милион денари се потребни за санација на кровните конструкции на Општинското основно училиште (ООУ) „Ванче Прќе“ и на градинката „Вера Циривири-Трена“ покажуваат пресметките на проценителите по силното невреме проследено со дожд и ветар кој се движел со бризина од 134 километри на час во Штип.

Градоначалникот на општина Штип, Иван Јорданов вели дека ова се пресметките на проценителите за штетите на институциите кои се под надлежност на Општината, а оние кои ги пријавуваат граѓаните за оштетување на кровови, возила и други штети ќе се пресметаат откако Комисија ќе излезе на терен и ќе изврши проценка.

Најголема штета од ова невреме има штипската Клиничка болница, каде што се расчистува падната кровна конструкција и градежниот шут, по што ќе треба итно да се изврши реконструкција на кровот.

Градоначалникот на општина Пробиштип, Тони Тоневски вели дека до вчера до Општината имаат пристигнато над 100 пријави за штети од граѓани за невремето проследено со силен ветар.

Најголемиот дел од нив се однесуваат на оштетени кровови на куќи, помошни објекти, како и гаражи, настрешници, фасади, оштетени возила. Евидентирани се оштетувања и на јавни објекти и институции. Службите се на терен и санацијата на овие оштетувања е во тек – изјави Тоневски.

Тој додаде дека Комисијата за проценка на штети веќе е на терен за да ги проценат штетите кои ги имаат граѓаните и институциите од силното невреме.