Петок, 1 мај 2026
Израел тајно им доставил на ОАЕ ласерски систем за борба против иранските дронови

Израел, за време на неодамнешниот бран ирански напади со ракети и дронови, во најголема тајност итно ги снабдил Обединетите Арапски Емирати (ОАЕ) со компактен систем за откривање дронови наречен „Спектро“.

Системот бил итно распореден за да се подобрат можностите за рано предупредување на ОАЕ.

Трансферот се случил паралелно со распоредувањето на израелскиот систем за ласерска воздушна одбрана „Железн зрак“.

Израелската поддршка вклучува системи за рано предупредување (откривање дронови на дострел од приближно 20 км), батерии „Железна купола“ и израелски персонал на терен, како и споделување разузнавачки информации во реално време.

