Израел тајно им доставил на ОАЕ ласерски систем за борба против иранските дронови

Израел, за време на неодамнешниот бран ирански напади со ракети и дронови, во најголема тајност итно ги снабдил Обединетите Арапски Емирати (ОАЕ) со компактен систем за откривање дронови наречен „Спектро“.

Системот бил итно распореден за да се подобрат можностите за рано предупредување на ОАЕ.

Трансферот се случил паралелно со распоредувањето на израелскиот систем за ласерска воздушна одбрана „Железн зрак“.

Израелската поддршка вклучува системи за рано предупредување (откривање дронови на дострел од приближно 20 км), батерии „Железна купола“ и израелски персонал на терен, како и споделување разузнавачки информации во реално време.