Израел повторно го отвори преминот Рафа за да го зајакне примирјето со Хамас

Израел го отвори повторно преминот Рафа со Египет по речиси три недели за да им овозможи на некои повредени Палестинци да одат на лекување, откако медицинските лица од Газа изјавија дека во израелските напади загинале четири лица во енклавата.

Палестинската Црвена полумесечина соопшти дека само осум Палестинци повредени во израелските напади за време на двегодишната војна и 17 членови на нивните семејства ќе одат во Египет на лекување откако преминот ќе биде повторно отворен денеска.

Не е јасно колкумина ќе бидат дозволени назад во Газа од Египет.

Извори претходно изјавија дека отворањето на границата е резултат на неодамнешните разговори меѓу претставниците од мировниот комитет на американскиот претседател Доналд Трамп и претставници на Хамас во Каиро, во обид да се обезбеди прекин на огнот во Газа, кој е под сериозен притисок откако САД и Израел почнаа да го бомбардираат Иран.

Преминот беше повторно отворен на почетокот на февруари откако беше претежно затворен од мај 2024 година, во првите месеци од војната на Израел против Хамас во Газа. Неговото повторно отворање донесе одредено олеснување за Палестинците кои сакаат да ја напуштат Газа за медицинска нега или за оние кои сакаат да се вратат откако избегаа од борбите во Појасот Газа.

Иако интензитетот на израелските напади во Газа се намали откако САД и Израел започнаа напади врз Иран на 28 февруари, жителите, лекарите и аналитичарите велат дека тие сега повторно се во пораст.

Два израелски воздушни напади денеска убија најмалку четворица Палестинци, а неколку други беа повредени во одделни инциденти во градот Газа, соопштија локалните здравствени власти. Израел сè уште не ги коментирал нападите.

Министерството за здравство на територијата вели дека речиси 680 луѓе се убиени од израелски оган од октомври. Израел соопшти дека милитантите во Газа убиле четворица војници во истиот период.

Израел и Хамас се обвинуваат меѓусебно за кршење на прекинот на огнот.(МИА)