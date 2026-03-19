Царинската управа почна опсежни истраги на увози на автомобили од 2022 до 2024 година

Царинската управа започна со опсежни истраги на увози на автомобили во октомври 2024 година.

Притоа во период од година ипол, Одделението за истраги при Секторот за контрола и истраги, до Основното јавно обвинителство за гонење организиран криминал и корупција поднесе вкупно 51 кривична пријава против 110 правни и 396 физички лица за криминал поврзан со 180 употребувани возила. Станува збор за кривични дела извршени во периодот од 2022 до 2024 година, со кои е нанесена директна штета врз Буџетот во износ од 41 милион денари, објави на социјалните мрежи директорот на Царинската управа Бобан Николовски.