19.03.2026
Република Најнови вести
Четврток, 19 март 2026
Неделник

Царинската управа почна опсежни истраги на увози на автомобили од 2022 до 2024 година

Македонија

19.03.2026

Царинската управа започна со опсежни истраги на увози на автомобили во октомври 2024 година.

Притоа во период од година ипол, Одделението за истраги при Секторот за контрола и истраги, до Основното јавно обвинителство за гонење организиран криминал и корупција поднесе вкупно 51 кривична пријава против 110 правни и 396 физички лица за криминал поврзан со 180 употребувани возила. Станува збор за кривични дела извршени во периодот од 2022 до 2024 година, со кои е нанесена директна штета врз Буџетот во износ од 41 милион денари, објави на социјалните мрежи директорот на Царинската управа Бобан Николовски.

