Четврток, 19 март 2026
Новиот Јавен обвинител ја презеде функцијата

Македонија

Новоименуваниот Јавен обвинител Ненад Савески денеска, веднаш по свечената заклетва во Собранието, ја презеде функцијата државен јавен обвинител, соопштуваат од ЈОРСМ.

Како што е наведено, тој одржал работна средба за примопредавање на функцијата со досегашната вршителка на должноста, јавната обвинителка Анита Тополова – Исајловска.

– Исто така, на првиот работен ден на функцијата, Јавниот обвинител на РСМ Савески се сретна со јавните обвинители и со јавнообвинителските службеници во републичкото обвинителство, со кои разговараше за плановите и приоритетите во однос на функционирањето на јавнообвинителската организација, стои во соопштението од ЈОРСМ.

