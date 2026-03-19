Новиот Јавен обвинител ја презеде функцијата

Новоименуваниот Јавен обвинител Ненад Савески денеска, веднаш по свечената заклетва во Собранието, ја презеде функцијата државен јавен обвинител, соопштуваат од ЈОРСМ.
Како што е наведено, тој одржал работна средба за примопредавање на функцијата со досегашната вршителка на должноста, јавната обвинителка Анита Тополова – Исајловска.
– Исто така, на првиот работен ден на функцијата, Јавниот обвинител на РСМ Савески се сретна со јавните обвинители и со јавнообвинителските службеници во републичкото обвинителство, со кои разговараше за плановите и приоритетите во однос на функционирањето на јавнообвинителската организација, стои во соопштението од ЈОРСМ.