 Skip to main content
06.02.2026
Република Најнови вести
Петок, 6 февруари 2026
Неделник
На разговорите во Оман

Иран го отфрлил американското барање да запре со збогатувањето ураниум

Свет

06.02.2026

Иран ги отфрли повиците на САД за запирање на збогатувањето ураниум на негова територија за време на денешните разговори во Оман, но изрази подготвеност да разговара за „нивото и чистотата“ на збогатувањето или за регионален конзорциум, изјави за Ројтерс дипломат запознаен со ставот на Техеран.

Дипломатот изјави дека американските преговарачи „се чини дека ја разбираат позицијата на Иран за збогатувањето и покажаа флексибилност кон барањата на Техеран“.

Тој додаде дека ракетните капацитети на Иран не биле дискутирани за време на разговорите во Мускат.

Шефот на иранската дипломатија, Сејед Абас Арагчи, претходно денеска иајзви дека нуклеарните разговори одржани со САД во главниот град на Оман, Мускат, биле „добар почеток“, истакнувајќи дека понатамошните разговори ќе зависат од консултациите со лидерите на двете страни.

Во дух на преговорите: САД воведуваат нови санкции за Иран само неколку часа по разговорите во Оман

Севкупно, тоа беше добар почеток, но продолжувањето зависи од понатамошните консултации во нашите главни градови и одлучувањето како да се продолжи“, рече Арагчи.

Како што додаде, надминувањето на меѓусебната недоверба ќе биде клучен предизвик во продолжувањето на разговорите.

Во Оман денеска се одржаа индиректни преговори меѓу Иран и САД, со цел намалување на тензиите меѓу двете земји што ескалираа по бомбардирањето на иранските нуклеарни постројки од страна на САД во јуни минатата година и насилното задушување на протестите во Иран.

Иако деталите од преговорите не беа објавени, Министерството за надворешни работи на Оман објави дека шефот на дипломатијата, Бадр ал-Бусаиди, се сретнал одделно со својот ирански колега, Абас Арагчи, а потоа и со специјалниот претставник на САД, Стив Виткоф, и Џаред Кушнер, зет на Доналд Трамп.

Според извештаите, разговорите имале за цел да се подготви теренот за продолжување на дипломатските преговори, но ниту една страна не даде официјални изјави за содржината на разговорите.

Разговорите во Мускат го означуваат првиот директен дипломатски состанок по воената ескалација во јуни, при што двете страни изразија претпазлив оптимизам за идните разговори.

Поврзани вести

Свет  | 06.02.2026
Во дух на преговорите: САД воведуваат нови санкции за Иран само неколку часа по разговорите во Оман
Свет  | 05.02.2026
САД и Мексико се согласија да ги координираат политиките за трговија со ретки метали
Свет  | 04.02.2026
Трамп се откажал од воена акција против Иран, фокусирајќи се на преговори и притисок
﻿