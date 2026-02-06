 Skip to main content
06.02.2026
Република Најнови вести
Петок, 6 февруари 2026
Неделник

Полковник на грчкото воздухопловство упасен затоа што го шпиунирал НАТО во корист на Кина

Балкан

06.02.2026

Полковник од грчките воздухопловни сили е уапсен под сомнение за шпионажа во корист на Кина, што е опишано како „едно од најсериозните кршења на воената безбедност“ во Грција во последните години.

Според извештаите, тој наводно пренесувал строго доверливи информации поврзани со НАТО, вклучувајќи детали за операциите на алијансата, комуникациските системи, радарските можности, фреквенциите и новите одбранбени технологии.

Уапсениот наводно користел специјализиран електронски уред обезбеден од кинеската разузнавачка служба за да фотографира чувствителни документи и безбедно да ги пренесе.

Истрагата наводно била почната по дојава од западната сојузничка разузнавачка служба, што довело до негово апсење во неговата воена единица пред да можат да бидат пренесени дополнителни информации.

