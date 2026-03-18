Белата куќа соопшти дека Кина се согласила да ја одложи посетата на Трамп на Пекинг

Facebook/The White House

Белата куќа денеска соопшти дека Кина се согласила да ја одложи посетата на американскиот претседател Доналд Трамп на Пекинг.

Портпаролката на Белата куќа, Каролин Левит, изјави дека работат на одредување нови датуми што е можно поскоро.

Кинеската амбасада во Вашингтон не одговори на барањето за коментар.

Посетата на американскиот претседател на Кина ќе биде негова прва таму во неговиот втор мандат.

Одложувањето на оваа посета ја зголемува неизвесноста и за пазарите и за дипломатијата, бидејќи војната со Иран ги зголеми цените на нафтата, го загрози превозот низ Ормутскиот теснец и го заостри вниманието на инвеститорите кон енергетската безбедност.

Извор: МИА