Белата куќа соопшти дека Кина се согласила да ја одложи посетата на Трамп на Пекинг

18.03.2026

Facebook/The White House

Белата куќа денеска соопшти дека Кина се согласила да ја одложи посетата на американскиот претседател Доналд Трамп на Пекинг.

Портпаролката на Белата куќа, Каролин Левит, изјави дека работат на одредување нови датуми што е можно поскоро.

Кинеската амбасада во Вашингтон не одговори на барањето за коментар.

Посетата на американскиот претседател на Кина ќе биде негова прва таму во неговиот втор мандат.

Одложувањето на оваа посета ја зголемува неизвесноста и за пазарите и за дипломатијата, бидејќи војната со Иран ги зголеми цените на нафтата, го загрози превозот низ Ормутскиот теснец и го заостри вниманието на инвеститорите кон енергетската безбедност. 

Извор: МИА

Поврзани вести

Свет  | 18.03.2026
Трамп се заканува дека САД нема да се грижат за безбедноста на Ормускиот теснец
Свет  | 18.03.2026
Трамп ќе ја посети Кина: Пекинг продолжува да комуницира со САД
Свет  | 18.03.2026
Рубио негира дека САД се обидуваат да го соборат кубанскиот претседател Дијаз-Канел
