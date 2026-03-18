Одреден домаќинот на завршните турнири во ракометниот Куп на Македонија

Управниот одбор на Ракометната федерација на Македонија одржа редовна седница на која имаше вкупно девет точки за расправа.

Борбата за трофејот во Купот на Македонија ќе се одржи во салата „Парк“ во Струмица. Одреден е и терминот, а тоа ќе биде 17 до 19 април. Учесници ќе бидат бранителот на трофејот Вардар, Е.Пелистер, Охрид и Алкалоид.

Меѓу другото, Управниот одбор го одбра и градот домаќин на завршниот турнир во Купот на Македонија. Иако претходно се споменуваа Охрид и Битола како реални дестинации за завршницата на Купот, сепак одбран е изненадувачки град домаќин.

Освен машкиот турнир, во Струмица ќе се одржи и женскиот завршен турнир во Купот.