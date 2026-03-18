18.03.2026
Среда, 18 март 2026
Одреден домаќинот на завршните турнири во ракометниот Куп на Македонија

Ракомет

18.03.2026

Управниот одбор на Ракометната федерација на Македонија одржа редовна седница на која имаше вкупно девет точки за расправа.

Борбата за трофејот во Купот на Македонија ќе се одржи во салата „Парк“ во Струмица. Одреден е и терминот, а тоа ќе биде 17 до 19 април. Учесници ќе бидат бранителот на трофејот Вардар, Е.Пелистер, Охрид и Алкалоид.

Меѓу другото, Управниот одбор го одбра и градот домаќин на завршниот турнир во Купот на Македонија. Иако претходно се споменуваа Охрид и Битола како реални дестинации за завршницата на Купот, сепак одбран е изненадувачки град домаќин.

Освен машкиот турнир, во Струмица ќе се одржи и женскиот завршен турнир во Купот.

Поврзани вести

Фудбал  | 26.08.2025
Силекс и Работнички сигурни во Купот на Македонија
Ракомет  | 26.05.2025
РФМ со осуда за однесувањето на АЕК, очекува одлука од ЕХФ која ќе го заштити интегритетот на натпреварувањето
Ракомет  | 07.05.2025
Ракометарите ќе поделат 50.000 евра ако се пласираат на ЕП 2026!
